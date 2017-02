Straf Van Persie verlaagd naar twee duels

Robin van Persie in actie voor Fenerbahce tegen Feyenoord

Robin van Persie heeft zaterdag het aantal duels schorsing in de Turkse competitie verminderd zien worden. De Rotterdamse aanvaller van Fenerbahçe hoeft van de Turkse voetbalbond nu nog maar twee wedstrijden schorsing uit te zitten.

Van Persie werd in eerste instantie voor drie duels geschorst, omdat hij in het bekerduel tegen Besiktas zich provocerend had gedragen. De spits van Fenerbahçe stak zijn tong uit richting de fans van Besiktas. Van Persie lag tijdens die wedstrijd regelmatig in de clinch met de tegenstanders Oguzhan Özyakup en Dusko Tosic.



Uiteindelijk bekerde Fenerbahçe verder naar de kwartfinale door Besiktas met 0-1 te verslaan.