Dronken Schiedammer valt politie aan

Foto: archief

Een 23-jarige Schiedammer is zaterdagochtend in Rotterdam opgepakt, omdat hij agenten beledigde. Ook zat hij dronken achter het stuur en had hij geen geldig rijbewijs op zak.

De man werd op de John F. Kennedyweg op Zuid aan de kant gezet vanwege een alcoholcontrole. Eenmaal in de rij reed hij niet meer verder. Agenten die gingen kijken bij de wagen zagen vervolgens een man in de bijrijdersstoel zitten.



Tesla

Hij was waarschijnlijk achter het stuur vandaan gekropen, omdat hij te veel drank op had. "Dat was geloofwaardiger geweest met een Tesla of nog een tweede persoon in de auto", zegt een politiewoordvoerder.



De man wilde geen legitimatie laten zien en weigerde te blazen. Ook schold hij agenten uit en viel hij ze meerdere keren aan.



Hardleers

Het was niet voor het eerst dat de verdachte de politie beledigde: in de afgelopen twee jaar had hij dat al twee keer eerder gedaan. Ook werd hij al een keer gepakt met alcohol op achter het stuur.