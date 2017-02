StraatWijs: Slaghekstraat

De Slaghekstraat

Joost de Jong ging samen met Wilma van Giersbergen van het Stadsarchief op pad in de wijk Feijenoord en kwamen terecht in een straat die stamt uit het begin van de 20e eeuw: de Slaghekstraat. En daar weet Wilma veel over te vertellen. Luister hierboven maar mee!

