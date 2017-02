Is het houden van huisdieren en het hebben van kamerplantjes en houten meubelen traditie of komt het voort uit een onbewust verlangen naar de natuur?

Ook leuk als huisdier

Thijs Anchelon mailde ons met de volgende vraag:

Veel mensen hebben houten meubels, planten en dieren in huis. Mijn vraag: ligt de reden hiervoor besloten in traditie (cultuur) of is er een diepere drang? Komt het hebben van houten meubelen, of een huisdier voort uit een soort onbewust verlangen naar de natuur?



