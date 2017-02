El Azzouzi: 'Een teleurstelling dat ik weinig speel'

Zakaria El Azzouzi

Zondag werkt Sparta Rotterdam de zware uitwedstrijd af tegen Ajax. De Kasteelheren konden de afgelopen negen wedstrijden niet winnen. Spartaan Zakaria El Azzouzi weet dat het een lastige wedstrijd gaat worden.

El Azzouzi speelt de laatste weken niet bij Sparta vanwege een grote concurrentiestrijd. "Het is natuurlijk een teleurstelling. Ik sta wel sterk in mijn schoenen, train hard en doe mijn ding. Ik probeer te laten zien dat ik er wel in hoor. Dan is het aan de trainer (Alex Pastoor, red.) welke keuze hij maakt.", zegt El Azzouzi.



Voor de aanvaller is de wedstrijd tegen Ajax een speciale, want hij wordt door Ajax aan Sparta verhuurd: El Azzouzi zegt dat hij niet veel contact heeft met Ajax: "Zo nu en dan stuur je elkaar een berichtje, maar het is niet meer dan dat."



Doelman Roy Kortsmit weet dat Sparta de schade beperkt moet houden tegen Ajax, maar hij zegt ook dat zijn club goed voorbereid is: "We hebben goed getraind op de manier van spelen. Ik denk dat iedereen met vertrouwen die wedstrijd ingaat. We weten de sterkte en zwakte van Ajax. Daar zullen we op inspelen."