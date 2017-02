Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis gelijk tegen Kozakken Boys

amateurvoetbal

Vanwege de sneeuwval werd zaterdag het regionale amateurvoetbal afgelast. Excelsior Maassluis kwam als enige regioclub in de Tweede Divisie in actie. De ploeg van trainer Jeffrey Rijsdijk kwam tegen Kozakken Boys niet verder dan 1-1.

De vrijwilligers van Excelsior Maassluis hadden die ochtend met man en macht gewerkt om het veld sneeuwvrij te krijgen. Na vijftien minuten speelde Excelsior Maassluis met een man meer, omdat Kozakken Boys-doelman Jesper Hoogendoorn met een rode kaart het veld moest verlaten. Maar Excelsior Maassluis kon hier eerst niet van profiteren, want Kozakken Boys kwam door een fout van Kilian Berkhout op 0-1 via Raily Ignacio.



Hoogendoorn was niet de enige man bij Kozakken Boys die werd weggestuurd. Ook trainer Danny Buijs kreeg in de eerste helft rood. De oud-voetballer van Excelsior en Feyenoord werd naar de tribune gestuurd vanwege protesteren.



Berkhout maakte zijn fout goed door in de blessuretijd de 1-1 voor Excelsior Maassluis te maken. Na de rust scoorden beide ploegen niet meer. Net als Kozakken Boys kon Excelsior Maassluis de wedstrijd niet met elf man afmaken, want Daan Blij kreeg na zijn tweede gele kaart de rode voorgeschoteld. Excelsior Maassluis en Kozakken Boys hebben nu 35 punten na 23 wedstrijden.



Jong FC Twente-Katwijk was de andere wedstrijd in de Tweede Divisie die doorging. Dat duel eindigde in 0-1.