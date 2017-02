Volg Feyenoord - FC Groningen; Kuyt op de bank

Feyenoord - FC Groningen

Uiteraard doet Radio Rijnmond vanavond radioverslag van de wedstrijd Feyenoord - FC Groningen. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn in De Kuip de commentatoren.

Koploper Feyenoord is aan zijn stand verplicht de Groningers te verslaan. Eerder dit seizoen wonnen de Rotterdammers met maar liefst 0-5 in Groningen. Toen was Eljero Elia de grote man met drie treffers. Tonny Vilhena en Nicolai Jørgensen scoorden de overige treffers voor Feyenoord.



Dirk Kuyt begint zaterdag in tegenstelling tot de uitwedstrijd van vorige week op de bank bij Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft dit keer de voorkeur aan Jens Toornstra.



Radio Rijnmond gaat vanaf 19:00 uur vooruitblikken op deze wedstrijd. Feyenoord - FC Groningen begint om 19:45 uur.



Scoreverloop

-



Opstelling Feyenoord

Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen en Elia.