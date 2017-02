Wervelend Feyenoord makkelijk langs FC Groningen

Karim El Ahmadi - Foto: Jasper Ruhe (ANP) Feyenoord - FC Groningen

Feyenoord kan zondag achteroverleunend naar de wedstrijden van directe concurrenten Ajax en PSV kijken. De koploper van de eredivisie won zaterdagavond namelijk overtuigend in eigen huis van FC Groningen: 2-0. Namens de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was Jens Toornstra met twee doelpunten de gevierde man.

Zonder de gepasseerde aanvoerder Dirk Kuyt speelde Feyenoord in de eerste helft oppermachtig tegen FC Groningen. Met veel druk naar voren en aanvallend spel kwamen de bezoekers er nauwelijks aan te pas. Opmerkelijk genoeg waren de beste kansen echter voor de ploeg uit Groningen. Mimoun Mahi kwam na acht minuten oog in oog te staan met Brad Jones, maar nog via het been van Eric Botteghin was de bal een prooi voor de keeper.



Na de grote kans voor Mahi was het eenrichtingsverkeer in De Kuip. Het overwicht van de thuisploeg resulteerde in mogelijkheden voor Nicolai Jørgensen, die het vizier niet op scherp had staan. De grootste kans voor Feyenoord was voor Steven Berghuis. Hij schoot echter op aangeven van Tonny Vilhena van dichtbij over het doel van Sergio Padt. Ook pogingen van opnieuw Berghuis en Karim El Ahmadi waren niet succesvol.



Toornstra bepalend

Ondanks de aanvalsdriften van Feyenoord kwam FC Groningen tien minuten voor rust bijna tegen de verhouding in op voorsprong. Ruben Jenssen was het eindstation van een goed uitgespeelde counter, maar de Noor schoof de bal voor open doel naast. Kort daarna slaagde Feyenoord er wél in om te scoren. Berghuis passeerde zijn directe tegenstander en vond Jens Toornstra, die de bal in de verre hoek plaatste: 1-0.



Aan het begin van het tweede bedrijf ging het iets moeizamer aan Rotterdamse zijde. De Groningers mengden kwamen een fase beter aan voetballen toe, maar lang duurde het kleine overwicht van de gasten niet. Halverwege de tweede helft gooide Feyenoord namelijk het duel in het slot. Na een vrije trap van Berghuis kwam de bal in het strafschopgebied terecht bij Jan-Arie van der Heijden, die op zeer fraaie wijze achter het standbeen langs Toornstra bediende en zag dat hij feilloos raak schoot.



Gallery play

Na de 2-0 van de aanvallende middenvelder was Feyenoord los. Met uitstekend combinatiespel en vele hakjes leek het bij vlagen op gallery play wat de Rotterdammers lieten zien. Één van die aanvallen eindigde via Jørgensen bij Rick Karsdorp, maar hij drukte niet goed af. Ook kwam FC Groningen er nog een keer gevaarlijk uit. De ingevallen voormalig Feyenoord-jeugdspeler Oussama Idrissi verzuimde echter om het nog spannend te maken.



Een kwartier voor tijd moest Groningen zelfs met tien man verder, nadat Juninho Bacuna op de voet van Terence Kongolo ging staan en met een rode kaart door scheidsrechter Serdar Gözübüyük van het veld werd gestuurd. Met de ingevallen Kuyt maakte Feyenoord niet al te veel aanstalten om de marge nog te vergroten. Eljero Elia en Tonny Vilhena waren in de slotfase nog wel dichtbij, maar wisten niet te scoren.



De overwinning betekent voor Feyenoord de zevende competitiezege op rij. Na 22 wedstrijden is de lijstaanvoerder in het bezit van 57 punten. Zondag spelen naaste belagers Ajax en PSV tegen respectievelijk Sparta en FC Utrecht.



Scoreverloop

1-0 38' Toornstra

2-0 66' Toornstra



Opstelling Feyenoord

Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo (82' Nelom); El Ahmadi (76' Kuyt), Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen en Elia.