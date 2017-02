Tafeltennisdroom Krimpenaar komt uit dankzij rolstoelauto

Een droom is uitgekomen voor de 41-jarige gehandicapte Ivo Brouwer uit Krimpen aan den IJssel. Dankzij een crowdfundingsactie kon hij zaterdag eindelijk zijn rolstoelauto ophalen. "Ik heb mijn vrijheid weer terug."

Brouwer kwam 3,5 jaar geleden voor de tweede keer in een rolstoel terecht. De eerste keer vocht hij zich kranig terug, de tweede keer zag hij door de pijn het leven eigenlijk niet meer zitten Per toeval ontdekte Brouwer dat hij talent heeft voor tafeltennis. Dat bleek zijn redding. "Hij kwam weer onder de mensen en had weer een actief leven", vertelt zijn vrouw Erna.Inmiddels traint Brouwer op zo'n hoog niveau dat hij naar het Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem moet. Falend taxivervoer dwong hem er bijna toe zijn passie op te geven.Privévervoer naar Arnhem is te duur. "En met de bus kan ook niet. Dat hobbelt te veel. Dan krijg ik pijn", aldus Brouwer.Een eigen rolstoelbus kopen was ook geen optie door gebrek aan geld. Daarom begon hij in november een crowdfundingsactie. Dankzij donaties en hulp van de rotary heeft hij de benodigde 20.000 euro bij elkaar gekregen."Dit is onbeschrijfelijk. Ik kan weer normaal leven en sporten", zegt een emotionele Brouwer zaterdag als hij zijn blauw-groene wagen kan ophalen."Het was lang heel klote. Mijn wereld werd steeds kleiner, maar nu niet meer", besluit Brouwer enthousiast. "Ik heb weer sociale contacten en we kunnen weer weg als we kunnen. Ik had nooit verwacht dat het zou lukken. Dit is absoluut geweldig."