Politie spint voor Sophia, pup Bumper overhandigt cheque

Honderden mensen doen dit weekend mee aan de spinningmarathon tijdens de goededoelenactie Sporten voor Sophia. Ook de politie stapte op de fiets om geld op te halen. De nieuwe diensthond Bumper kwam de cheque overhandigen.

In het Topsportcentrum naast de Kuip wordt drie uur achter elkaar gespind in drie blokken per dag. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis om kinderen te helpen die luchtwegproblemen hebben.41 agenten van het korps Rotterdam hebben ook geld opgehaald. Zij werden vergezeld door Bumper. Dat is de nieuwe hond van de politie in Rotterdam. De herdershondpup is nog in opleiding en wordt getraind binnen het korps zelf.De actie heeft inmiddels al meer dan 465.000 euro opgebracht.