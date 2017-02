Waterleiding gesprongen in Lage Land Rotterdam

Archieffoto

In delen van Het Lage Land in Rotterdam hebben twaalf huizen in de nacht van zaterdag op zondag geen water. Dat komt doordat in de buurt een waterleiding is gesprongen.





Monteurs gingen zaterdagavond aan de slag met het probleem. Onbekend is waar de leidingbreuk precies zit en wat de oorzaak is. Bewoners zeggen tegen RTV Rijnmond dat ze door het waterbedrijf op de hoogte zijn gebracht van de storing.



Waterbedrijf Evides meldt dat de gedupeerde woningen staan aan de Cornelis Danckertstraat, de Alard Duhameelstraat en het Joris Minneepad. Verwacht wordt dat de problemen zondagochtend rond 5.00 uur zijn opgelost.