Overval op cafetaria in Dordrecht

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Aan het Admiraalsplein in Dordrecht is zaterdagavond een cafetaria overvallen. Twee mannen kwamen de zaak binnen met een mes en mogelijk ook iets dat op een vuurwapen leek.

Voor zover bekend waren er een klant en een personeelslid aanwezig. Of de daders wat hebben buitgemaakt bij de overval in Dordrecht is onbekend.



Ze gingen ervandoor in onbekende richting.