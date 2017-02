Toornstra: 'Getergd is niet het goede woord'

Jens Toornstra - Foto: Jasper Ruhe (ANP)

Vorige week moest Jens Toornstra nog op de bank beginnen bij Feyenoord, maar zaterdag was hij als basisspeler met twee goals hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 2-0 overwinning van de Rotterdammers op FC Groningen. Het waren zijn zevende en achtste treffer van het seizoen. "Je wil je van je beste kant laten zien als je weer in de basis mag beginnen", liet Toornstra na afloop weten.

"Of ik getergd was? Dat is niet het goede woord. De trainer zit in een luxepositie met veel spelers in vorm. Er wordt van wedstrijd tot wedstrijd gekeken en dan bepaalt hij aan de hand van de tegenstander en tactiek wie er spelen. Laat hem maar beslissen", zegt de aanvallende middenvelder over zijn coach Giovanni van Bronckhorst.



Het was een overtuigende zege van Feyenoord op de Groningers. "We hebben de wedstrijd onder controle gehad. In de eerste helft was Groningen een keer dichtbij, maar verder was het solide. We voelen al een aantal weken een soort rust in het elftal met het idee dat het wel goed komt. Gelukkig kwamen we nu voor rust al op 1-0."



Het enige kritiekpuntje was dat de koploper van de eredivisie 'slechts' twee keer scoorde. "Je weet dat het aan het eind van het seizoen een rol kan spelen. Vandaag hebben we misschien een mogelijkheid laten liggen om een nog beter doelsaldo te creëren, maar je kan niet alles hebben. We hebben drie punten", aldus Toornstra.