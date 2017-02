Zaalsporten: HARO boekt derde overwinning

HARO Rotterdam juicht (archief)

De handballers van HARO Rotterdam hebben in de 21e wedstrijd van het seizoen de derde overwinning van het seizoen geboekt. In het onderonsje met het Amsterdamse Aristos waren de Rotterdammers de sterkste. Het werd 24-21 voor de Rotterdamse club, die nu op zes punten komt. De ploeg van coach Miki Zornic blijft wel hekkensluiter.

Volleybal

Ook de laatste wedstrijd van de reguliere competitie hebben de volleybalsters van Sliedrecht Sport winnend afgesloten. Op bezoek in Apeldoorn werd Alterno met 3-0 verslagen: 22-25, 22-25 en 21-25 waren de setstanden. De ploeg van Matt van Wezel gaat als favoriet de kampioensgroep in met 44 punten uit achttien duels.



In de eredivisie voor heren heeft Nesselande/VoorElkaar.nl niet weten te winnen. De nummer negen uit Zevenhuizen was in eigen huis niet opgewassen tegen Talentteam. Het ging met 0-3 (18-25, 19-25 en 19-25) onderuit. ARBO Rotterdam Volleybal verloor eveneens. De hekkensluiter werd in drie sets verslagen door SSS: 19-25, 17-25 en 19-25.



Waterpolo

De waterpoloërs van ZPB H&L Productions maakten het zoals wel vaker dit seizoen heel spannend, maar de Barendrechters trokken zaterdag wel aan het langste eind. Op bezoek in Wormerveer werd De Ham met 14-13 verslagen. Daardoor staat het met één wedstrijd minder gespeeld op de vierde plaats in de eredivisie.



ZVVS uit Vlaardingen moest opnieuw een forse nederlaag slikken. De puntloze rode lantaarndrager werd met liefst 31-5 naar huis gestuurd door De Zijl uit Leiden. De dames van ZPB wisten ook niet te winnen. In eigen huis was GZC Donk uit Gouda met 15-5 te sterk.



Basketbal

De basketbalsters van Renes/Binnenland hebben de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Amazone eenvoudig gewonnen. Op bezoek in Utrecht waren de Barendrechters met 93-62 te sterk. Daardoor blijft Binnenland vierde met 24 punten uit negentien gespeelde wedstrijden.



Breeman BMW/Rotterdam Basketbal kende een moeilijke avond in Noord-Holland. In het uitduel met Dozy Den Helder gingen de Rotterdamse basketbalsters kansloos onderuit: 76-39. Rotterdam staat nog altijd voorlaatste met zes punten.



Korfbal

PKC/SWKGroep won zaterdag weliswaar niet met het gemak waarmee de afgelopen duels werden gewonnen, maar desondanks werd Blauw-Wit in Amsterdam 'gewoon' verslagen. De absolute koploper van de Korfbal League zegevierde in de hoofdstad met 32-29. Daardoor blijft PKC na twaalf wedstrijden in het bezit van het volle pond.