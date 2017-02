Excelsior pakt een punt tegen FC Twente

Excelsior - FC Twente

Excelsior heeft de thuiswedstrijd tegen FC Twente met 1-1 gelijkgespeeld. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag stijgt door dat resultaat van plaats zestien naar veertien van de eredivisie.

Na een aftastende openingsfase kreeg Excelsior, dat speelde in speciale ‘Support-Casper’-shirts, de eerste kans. Sterker nog, Nigel Hasselbaink scoorde, maar deed dat in buitenspelpositie. Het was voor de Kralingers wel het sein om aan te zetten. Twee minuten na de afgekeurde goal was het raak. Hasselbaink tikte knap binnen uit een perfecte voorzet van Khalid Karami: 1-0.



Na die treffer bleef Excelsior lang zonder problemen overeind. Yaw Yeboah vuurde wel een waarschuwingsschot af. Tien minuten voor rust kwam FC Twente vanuit het niets op gelijke hoogte. De defensie van de Kralingers stond te slapen toen Fredrik Jensen de bal binnen punterde: 1-1. Een minuut later kwam de thuisploeg heel goed weg, Enes Unal kopte de bal centimeters naast het doel van keeper Warner Hahn.



Na rust was de eerste grote kans voor Excelsior. Hasselbaink vond in de 48-ste minuut keeper Nick Marsman op zijn weg op aangeven van Stanley Elbers. Enkele minuten later moest Hahn in actie komen om een schot van Mateusz Klich onschadelijk te maken.



Hahn stond even later wel aan de grond genageld, maar Joachim Andersen pegelde tot zijn opluchting geheel vrijstaand naast. FC Twente voerde de druk op en Excelsior probeerde de opponent vooral in de tegenstoot pijn te doen. De bezoekers waren het gevaarlijkst, Hahn pareerde een inzet van Jensen.



Wissels

Van der Gaag besloot Kevin Vermeulen en Mike van Duinen te brengen voor Terell Ondaan en Hasselbaink, maar FC Twente hield het initiatief. Toch herstelde Excelsior zich richting slotfase. Van Duinen testte de vuisten van Marsman en Ryan Koolwijk zocht het doel iets te hoog. Het was het laatste echte wapenfeit in de slordige laatste minuten.



Scoreverloop: 15' Nigel Hasselbaink 1-0, 35' Fredrik Jensen 1-1



Opstelling Excelsior: Hahn; Karami, Mattheij, De Wijs, Kuipers, Faik, Bruins, Koolwijk, Elbers (88. Pantic), Hasselbaink (63. Van Duinen), Ondaan (59' Vermeulen).