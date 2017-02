Volg Excelsior - FC Twente: 1-1

Excelsior - FC Twente

Excelsior speelt vanmiddag om 12.30 uur tegen FC Twente. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag is door de resultaten van zaterdag gezakt naar de zestiende plaats van de eredivisie.

Een zege op de Tukkers is zeer welkom voor de Rotterdammers om weer boven de rode streep te komen. Eerder dit seizoen boekte Excelsior een 2-1 overwinning in Enschede. Kevin Vermeulen en Leeroy Owusu scoorden in die wedstrijd.



Scoreverloop: 15' Nigel Hasselbaink 1-0, 35' Fredrik Jensen 1-1



Opstelling Excelsior: Hahn; Karami, Mattheij, De Wijs, Kuipers, Faik, Bruins, Koolwijk, Elbers, Hasselbaink, Ondaan.