Sparta zestiende na nederlaag in Arena

Ajax - Sparta

Sparta heeft in de uitwedstrijd bij Ajax niet voor een verrassing kunnen zorgen. De ploeg van trainer Alex Pastoor verloor met 2-0 in de Amsterdam Arena. Door de nederlaag staat Sparta voor het eerst dit seizoen onder de degradatiestreep.

In de eerste 45 minuten bleef Sparta zonder veel moeite onderuit. Nick Viergever, oud-Spartaan, kreeg de grootste kans voor de thuisploeg, maar de verdediger tikte de bal over na een pass van Hakim Ziyech.



Sparta werd naarmate het eerste bedrijf vorderde brutaler en kwam een paar keer voor het Amsterdamse doel. Jerson Cabral, die net David Mendes da Silva en Zakaria El Azzouzi in de basis startte, schoot ruim voorlangs. De grootste kans was voor El Azzouzi, weggestuurd door Mendes Da Silva, maar hij punterde tegen keeper André Onana aan.



Ajax imponeerde niet en Sparta leek de rust schadevrij te halen, maar in de laatste minuut was het toch raak. Bertrand Traoré vond de korte hoek: 1-0.



Beslissing

In de tweede helft besliste de ploeg van trainer Peter Bosz snel. Kasper Dolberg passeerde doelman Roy Kortsmit na een voorzet van Ziyech: 2-0. De Amsterdammers drukten door, kregen diverse kansen, maar Traoré raakte onder andere de paal.



De wedstrijd werd nooit meer spannend, al was Denzel Dumfries nog dichtbij een kwartier voor tijd. Hij vond de voeten van Onana op zijn weg. Michel Breuer haalde een inzet van Viergever van de lijn. Amin Younes miste een niet te missen kans in de laatste minuut.



Sparta is de huidige nummer zestien van de eredivisie met 18 punten uit 22 wedstrijden.



Scoreverloop: 45' Bertrand Traoré 1-0, 49' Kasper Dolberg 2-0



Opstelling Sparta: Kortsmit; Dumfries, Breuer, Van Drongelen, Floranus, Sanusi, Mendes da Silva (77. Goodwin), Dijkstra, Calero (85. Pusic), El Azzouzi, Cabral (46. Saksela).