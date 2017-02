Volg Ajax - Sparta Rotterdam

Ajax - Sparta

Sparta wacht vanmiddag de loodzware uitwedstrijd bij Ajax. De Rotterdammers boekten begin november de laatste overwinning, thuis tegen SC Heerenveen. De ploeg van trainer Alex Pastoor staat vijftiende in de eredivisie.

De Amsterdamse opponent heeft in 2017 nog geen punt laten liggen. De formatie van trainer Peter Bosz is in een felle strijd verwikkeld om de landstitel met koploper Feyenoord, dat zaterdag al won van FC Groningen.



Uiteraard is Ajax - Sparta vanaf 14.30 uur live te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop doet verslag van het duel in de Amsterdam Arena.