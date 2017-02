Marinus Dijkhuizen te gast in FC Rijnmond

Marinus Dijkhuizen

Marinus Dijkhuizen is vanavond te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig trainer van Excelsior schuift aan naast presentator Frank Vijg en analist Ruud van Os. Uiteraard blikken we op TV Rijnmond terug op het voetbalweekeinde.

Feyenoord imponeerde zaterdag tegen FC Groningen, Excelsior en Sparta vechten tegen degradatie uit de eredivisie. In de eerste divisie verloor FC Dordrecht van Jong PSV.



FC Rijnmond begint vanavond rond 20.15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.