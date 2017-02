Van de Zandschulp strandt in kwalificatietoernooi

ABN AMRO World Tennis Tournament

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament te bereiken. In de finaleronde van het kwalificatietoernooi in Ahoy ging de Nederlander in twee sets onderuit tegen Pierre-Hugues Herbert (7-6, 6-4). In de eerste ronde was Van de Zandschulp nog wel te sterk voor Andrey Rublev.

Denis Istomin doet ook niet mee aan het hoofdtoernooi. De nummer 77 van de wereld, vorige maand op de Australian Open nog verrassend te sterk voor twaalfvoudig Grand Slam-winnaar Novak Djokovic, verloor van Aljaz Bedene (6-7, 3-6).



Evgeny Donskoy won in drie sets van de Let Ernests Gulbis (7-6, 6-7, 7-6). Marius Copil rekende af met Jan-Lennard Struff (6-4, 6-3).