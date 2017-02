Koolwijk: 'Keer drie punten pakken, dan maak je stappen'

Ryan Koolwijk

Excelsior speelde zondag met 1-1 gelijk tegen FC Twente. Nigel Hasselbaink opende de score voor de Rotterdammers, maar Fredrik Jensen maakte gelijk. "In de tweede helft kregen wij kansen om 2-1 te maken, dat gebeurt niet. De drie punten zaten er in," vond Ryan Koolwijk.

Het is spannend onderin de eredivisie en dat blijft het waarschijnlijk tot de laatste speeldag. Dat leeft ook in de selectie van Excelsior. "Daar heb je het wel over, wij laten het vooral liggen tegen concurrenten. Maar we wisten dat het moeilijk zou worden, het zegt me niet zoveel. Wij hebben de punten hard nodig, ook tegen concurrenten. Een keer drie punten pakken, dan maak je stappen."



Excelsior staat veertiende in de eredivisie met 19 punten uit 22 wedstrijden.