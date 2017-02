Bewoners Justus van Effencomplex in de kou

Tientallen huishoudens in het Justus van Effencomplex in Rotterdam-Spangen zitten sinds vrijdag in de kou. De verwarming doet het niet of functioneert slecht.

De problemen met de gemeenschappelijke verwarming van het monumentale gebouw speelt volgens de bewoners al sinds de renovatie van het complex in 2012. "Vanaf het moment dat ik hier kwam wonen ging het mis,"zegt bewoner Dave Boomkens. "Het is hier of te warm of te koud. Maar zou koud als nu heb ik het nog nooit gehad."De thermostaat in de huiskamer van Boomkens geeft 14 graden aan. "En dat is warmer dan vrijdag en zaterdag, doordat ik het hele weekend de oven aan heb staan en kaarsen heb gebrand."Zijn overbuurvrouw, Abigail Westra, woont samen met haar moeder en 3 maanden oude baby in het complex. "Het kan eigenlijk niet met zo'n kleine baby. Vanmorgen begon hij helemaal te trillen toen ik hem verschoonde."De bewoners zijn al langere tijd in overleg met verhuurder Woonstad. Carl Hendrikx is voorzitter van de bewonersvereniging: "Het zijn steeds andere appartementen die er last van hebben. Soms wordt het wel warm, dan weer niet. Maar hier moet zo snel mogelijk een oplossing voor komen. Het is gewoon stervenskoud."Woonstad laat weten op de hoogte te zijn van het probleem, maar kan niet zeggen wanneer het probleem wordt opgelost of wat de oorzaak is van het haperende systeem.Het Justus van Effencomplex werd ontworpen door de Nederlandse architect Michiel Brinkman . Het woonblok werd opgeleverd in 1922 en is een mijlpaal in de Nederlandse volkshuisvestingsbouw. Vernieuwend waren de gemeenschappelijke voorzieningen, groene binnenterreinen en de revolutionaire ‘bovenstraat’: een ruim twee meter brede galerij, waaraan de voordeuren grenzen van de bovenwoningen. Zo’n verhoogde woonstraat was in Nederland nooit eerder toegepast.