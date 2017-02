Kramer weigert aan extra training mee te doen

Michiel Kramer - Foto: ANP

Michiel Kramer heeft zich niet van zijn beste kant laten zien bij Feyenoord. De reservespits van de Rotterdammers weigerde zaterdag na de gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen mee te doen aan de extra training die door de wisselspelers werd afgewerkt in De Kuip.

Ook na het bekerduel met ADO Den Haag liet Kramer zo'n oefensessie aan zich voorbij gaan, maar destijds zou hij last hebben van diarree. De 28-jarige speler mocht zaterdag voor de zoveelste keer op rij niet invallen van trainer Giovanni van Bronckhorst.



Het is niet de eerste keer dat Kramer in opspraak komt dit seizoen. Voorafgaand aan wedstrijden maakt de Rotterdammer vaak een nonchalante indruk tijdens de warming-up.



Feyenoord wil niet reageren op de situatie rondom Kramer. De verwachting is dat de club hem een boete oplegt.