Overval op supermarkt bij Marconiplein in Rotterdam

Foto: MediaTV

In Rotterdam is zondag aan het begin van de avond een supermarkt overvallen. Het gaat om een winkel aan het Marconiplein in Rotterdam-West.

De politie heeft de omgeving van de winkel afgezet voor onderzoek.



Volgens de laatste meldingen is op de Rhijnvis Feithstraat een handschoen gevonden die van één van de daders zou zijn.



Meer details zijn nog niet bekend.