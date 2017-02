Viergever: 'Daar kan Feyenoord nerveus van worden'

Nick Viergever in duel met John Guidetti - Foto: ANP

Nick Viergever is van mening dat Ajax zich in de wedstrijd tegen zijn oude club Sparta de kans op een grote zege heeft laten liggen. De verdediger van de Amsterdammers vindt de score van 2-0 te mager met het oog op de titelstrijd met Feyenoord. "Doelsaldo kan eventueel belangrijk zijn. We doen onszelf veel tekort", liet de oud-Spartaan weten.

Het is volgens Viergever niet de eerste keer dat Ajax te weinig doelpunten maakt. "Ook in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag bleef de score (3-0) te laag", vervolgt de geboren Capellenaar tegenover RTV Rijnmond. "Je creëert de kansen, maar dan moet je ook gretig zijn om te scoren. Dat moeten we onszelf verwijten, want we moeten een paar goals inlopen op Feyenoord."



"Voor ons telt één ding en dat is winnen. Feyenoord doet ook zijn plicht", vervolgt hij. "Het ligt helemaal aan onszelf. Wij moeten alles winnen en dat betekent dat je ook van Feyenoord wint. Daar kunnen ze nerveus van worden, maar we moeten het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken", aldus Viergever.