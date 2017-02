Gewonde na aanrijding met ambulance

foto: Media TV

Een bestuurder van een personenauto is zondagavond gewond geraakt bij een botsing met een ambulance.

De ambulance was kort voor 20.30 uur met zwaailichten en sirene aan op weg naar een spoedgeval. De bestuurder van de personenauto zag op de kruising van de Stadhoudersweg met de Abraham van Stolkweg de ambulance over het hoofd.



De hulpverleners in de aangereden ambulance zijn er zonder verwondingen afgekomen. De bestuurder van de personenauto was volgens een ooggetuige niet ernstig gewond.



Hij is met een andere ambulance naar het ziekenhuis gebracht.