Gewonden door koolmonoxide in appartementen

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Aan de Wuysterstraat in Rotterdam-Zuid is zondagavond een appartementencomplex ontruimd geweest.

In de woningen werden 16 bewoners onwel. Mogelijk gebeurde dat door een defecte geiser die koolmonoxide lekte.



Een onbekend aantal inwoners is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend.