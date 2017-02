Schultz geeft aftrap voor verbreding snelweg bij Nieuwerkerk

Minister Schultz langs de A20 bij Nieuwerkerk a.d. IJssel

Minister Schultz van Verkeer heeft maandagochtend de aftrap gegeven voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk en Moordrecht. De snelweg krijgt drie in plaats van twee rijstroken.

Het duurt nog even voordat het project klaar is. De aanpak van het stuk snelweg staat voor 2023 in de Haagse planning.



Maar, zegt Schultz, als de provincie Zuid-Holland bereid is om voor te financieren kan de asfalteermachine al eerder aan het werk. De verbreding van de snelweg kost 173 miljoen euro.



Files op de A20 bij Nieuwerkerk zorgen elk jaar voor 7 miljoen euro economische schade.



Minister Schultz zou het liefst zien dat de snelweg tot aan Gouda wordt verbreed.