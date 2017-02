Man die Dordtse onderwijzer doodreed uit de gevangenis

Foto: Jack Brekelmans (ANP)

De Tilburger die in oktober een docent van een Dordtse basischool en zijn vrouw doodreed, mag zijn strafproces thuis afwachten. De officier van justitie wilde dat de man vast zou blijven zitten, maar de rechter ging daar niet in mee.

De 23-jarige man heeft bekend dat hij in oktober tijdens het fatale ongeluk achter het stuur zat. Na de aanrijding reed hij door. Later meldde hij zichzelf op het politiebureau. Er is hem doodslag ten laste gelegd. Zijn rijbewijs is ingenomen.



De 62-jarige onderwijzer en zijn 59-jarige vrouw overleden direct na de aanrijding. 'Meester Bert' werkte op basisschool De Wereldwijzer in Dordrecht. Hij zou daar een dag na het ongeluk zijn 40-jarig jubileum vieren.