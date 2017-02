Rotterdamse EDM-act Mingue in Live uit Lloyd

Mingue

De Rotterdamse zangeres Ai Ming Oei is een muzikale duizendpoot. In 2010 won ze de Rotterdamse Music Matters Award, was daardoor een jaar lang muziekambassadeur van Rotterdam met haar band Pretty Heroes, kroop vorig jaar in de huid van Kate Bush, werkte samen met Conny Janssen Danst en nu is er Mingue. Over dansen gesproken...

Ai Ming Oei studeerde op Codarts in Rotterdam en is met name met haar band Ming's Pretty Heroes een vaste speler in de 010-muziekscene. Met haar nieuwe EDM (Electronic Dance Music) alter ego Mingue gaat de Rotterdamse voor internationale erkenning. Het internet en de digitale platforms hebben de landsgrenzen geëlimineerd en Mingue is klaar voor de toekomst.



Wanneer je naar de tracks van Mingue luistert is het lastig om voor te stellen dat ze pas een jaar meedraait in de dance-scene. Haar herkenbare vocalen en schrijfstijl zorgden ervoor dat haar tracks verschenen bij labels als Flamingo Recordings. Live slaat Mingue samen met haar vertrouwde en getalenteerde band, een brug tussen dance, beats en popmuziek. Live uit Lloyd danst mee en op zaterdag 18 februari kun jij dat ook doen in





In Live uit Lloyd: Mingue - vocals, Roy Gielesen - drums, Juan Manssens - basgitaar & synthbas, Pablo Kleinsmann - digitale viool en Jonas Wegewijs - keys.



De video's verschijnen hier de komende dagen.







Website studeerde opin Rotterdam en is met name met haar bandeen vaste speler in de 010-muziekscene. Met haar nieuwe EDM (Electronic Dance Music) alter egogaat de Rotterdamse voor internationale erkenning. Het internet en de digitale platforms hebben de landsgrenzen geëlimineerd enis klaar voor de toekomst.Wanneer je naar de tracks vanluistert is het lastig om voor te stellen dat ze pas een jaar meedraait in de dance-scene. Haar herkenbare vocalen en schrijfstijl zorgden ervoor dat haar tracks verschenen bij labels als Spinnin' Records en. Live slaatsamen met haar vertrouwde en getalenteerde band, een brug tussen dance, beats en popmuziek.danst mee en op zaterdag 18 februari kun jij dat ook doen in Bird in Rotterdam.In- vocals,- drums,- basgitaar & synthbas,- digitale viool en- keys. Facebook Twitter Youtube

Podcast