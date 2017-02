The Gwoof in Live uit Lloyd

THE GWOOF: Sander, Boudwijn & Patrick 'Rude Boy' Tilon (v.l.n.r.)

Het trio The Gwoof is klaar om 2017 te veroveren met hun opzwepende combinatie van beats, synth-bass, Hammond, raps 'n riddles én decibellen. Meest in het oog springende bandlid is 'Gwoofboy' Patrick Tilon, vooral bekend als vocaal schutter Rude Boy van Urban Dance Squad.

The Gwoof is verder Boudewijn Bauw op drums en Sander Bos op Hammond en synth-bass. Zij startten The Gwoof al in 2012. Dit jaar zal het eerste plaatwerk verschijnen, geproduceerd door de bekende Nederlandse topproducer Attie Bauw. Het zal een EP zijn die meteen het visitiekaartje zal zijn van de zelfbenoemde Gospel Punk band. Opzwepend, urgent en energiek is het zeker.



Soundcheckin' voor Live uit Lloyd



Met de komst van Rude Boy als vocalist en frontrapper viel voor Boudwijn en Sander alles op z'n plek. De gasten waren al enige tijd bezig maar nu wordt het echt serieus. Live uit Lloyd is voor de band meteen het allereerste radio optreden in het bestaan. The Gwoof stond ook pas eenmaal op een podium. Een primeurtje derhalve in 010 van deze hoofdstedelijke muzikale doordrammers. Een heftig uurtje, 'very gwoofy'...





