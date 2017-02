Herbert wint eerste partij op WTT

World Tennis Tournament

De Fransman Pierre-Hugues Herbert heeft de eerste partij op het ABN AMRO World Tennis Tournament gewonnen. Door een overwinning in twee sets op routinier Feliciano Lopez, plaatste de qualifier zich als eerste voor de tweede ronde in Ahoy.

Herbert en Lopez waren aan elkaar gewaagd. In de eerste set kreeg Lopez, die de enige eerdere ontmoeting in 2016 won, één breekkans. De Fransman werkte die weg en pakte de set uiteindelijk in een tiebreak.



De tweede set vertoonde een soortgelijk beeld. Lopez liet drie breekkansen liggen, waardoor een tiebreak opnieuw een beslissing moest brengen. Die ging opnieuw met 7-5 naar de qualifier, waardoor Herbert met Lopez afrekende zonder zelfs maar een breekkans te krijgen.



In de tweede ronde speelt Herbert tegen de winnaar van de partij tussen Evgeny Donskoy en Marcel Granollers.