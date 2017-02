Bekijk de eerste aflevering van Tennis Plaza. Krajicek en Tsitsipas zijn te gast

Toernooidirecteur Richard Krajicek en Stefanos Tsitsipas zijn te gast in de eerste aflevering van onze talkshow Tennis Plaza. Etienne Verhoeff presenteert de dagelijkse uitzending.

Stefanos Tsitsipas is een jong talent dat met een wildcard is toegelaten bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Hij maakt deel uit van de ATP Next Gen generatie, een toptalent dat wordt klaargestoomd om een toekomstige wereldtopper te worden.



Met Richard Krajicek bespreken we de verwachten van dit toernooi, dat gehavend is vanwege de afmeldingen van Rafael Nadal en Stan Wawrinka.