Rotterdam-Charlois tegen bouw windmolens

De gebiedscommissie in Rotterdam-Charlois is fel tegen de plannen voor het plaatsen van een aantal windmolens bij het Vaanplein en Charloise Poort. Ze noemen de komst van de windmolens 'onacceptabel'.

Dit weekend is er een brief naar het stadhuis gestuurd waarin een onderzoek van de provincie naar een mogelijke plek voor de windmolens wordt afgewezen.



Volgens de gebiedscommissie leveren het spoor, de snelweg en de haven in de nabije omgeving al meer dan genoeg geluids- en stankoverlast op.



De bouw van de windmolens zou een verdere 'belasting van het leefmilieu betekenen', aldus de gebiedscommissie.