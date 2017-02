Politie niet vervolgd voor geweld sinterklaasintocht

Politieagenten die tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam geweld gebruikten bij de arrestatie van een demonstrant worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie vindt dat de agenten op passende wijze hebben gehandeld.

Demonstranten van de groep 'Kick Out Zwarte Piet' waren op 12 november vorig jaar in Rotterdam de straat opgegaan . Op dat moment gold een noodbevel, omdat veel politiemensen in Maassluis waren voor de landelijke sinterklaasintocht daar.De betogers droegen borden met opschriften als 'Zwarte Piet is Racisme' en 'Blackfacing = Disgracing'.Toen duidelijk werd dat de betogers naar de Rotterdamse sinterklaasintocht wilden gaan, pakte de politie bijna tweehonderd leden van de groep op voor het overtreden van het noodbevel.Een betoger verzette zich tegen zijn aanhouding en weigerde bevelen van de politie op te volgen. De politie gebruikte daarna geweld tegen de demonstrant.Het OM liet maandag weten dat dit rechtmatig was.