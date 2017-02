Peter van der Velden waarnemend burgemeester Dordrecht

Peter van der Velden is vanaf 1 maart waarnemend burgmeester van Dordrecht. Hij was eerder burgemeester van Emmen, Bergen op Zoom en Breda.

De 62-jarige Van der Velden is lid van de Partij van de Arbeid. Hij heeft 26 jaar ervaring als burgemeester.Van der Velden volgt in Dordrecht Arno Brok op, die commissaris van de Koning wordt in Friesland. De definitieve opvolger van Brok wordt in september benoemd.