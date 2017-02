Robin Haase naar tweede ronde in Ahoy

Robin Haase heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Nederlander rekende in de eerste ronde in twee sets af met de Florian Meyer: 7-5, 7-6. Het is voor de derde keer in zijn loopbaan dat Haase de eerste ronde in Ahoy overleeft.

In de eerste set waren de nummer 57 (Haase) en 46 van de wereld aan elkaar gewaagd. Mayer kreeg in de achtste game een kans om te breken, Haase kreeg er een game later twee, maar beide mannen behielden hun service. In de elfde game viel de break alsnog in het voordeel van de Hagenaar, waarna hij de set binnen serveerde: 7-5.



De tweede set stond voor Haase, die met een wildcard is toegelaten in Rotterdam, in het teken van de gemiste kansen. Tien breekkansen waren niet aan de Nederlander besteed. Een tiebreak moest er daarom uiteindelijk aan te pas komen om de set te beslissen. Daarin was Haase met 7-3 te sterk.



Door zijn zege plaatst Haase zich voor het eerst sinds 2008 voor de tweede ronde in Ahoy. Vanaf 2010 struikelde hij zes keer in de eerste ronde. In de volgende ronde treft hij de Belg David Goffin of Andrey Kuznetsov.