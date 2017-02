Jongerenloket probeert 'boefjes' uit zwarte gat te houden

7 minuten

Met het project 'binnen beginnen' probeert het Jongerenloket Rotterdam jonge delinquenten te behoeden voor het zwarte gat direct na hun vrijlating. Want als het lang duurt voordat ze weer huisvesting, studie of werk hebben geregeld is de kans groot dat ze terugvallen in hun slechte gewoonten, zegt Roel Verhagen, jongerencoach, maandag in 7 Minuten op TV Rijnmond.

Verhagen benadert zijn 'boefjes' al vier tot zes weken voordat ze vrij komen. En dat werkt.



Volgens Lilian Oosterhof, plaatsvervangend directeur van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel, blijft negentig procent van de crimineeltjes die wilden meewerken aan het project, ook na vrijlating in contact met de jongerencoach.



Overigens hadden 20 van de 55 boefjes die de afgelopen tien maanden hiervoor werden benaderd, geen trek in het project. Het project 'binnen beginnen' is nog een proef.



Door het contact met de jongerencoach, dat dus al voor vrijlating gelegd wordt, weten de jonge delinquenten (tussen 18 en 27 jaar) makkelijker hun weg weer te vinden in de maatschappij. Dat zou de kans op herhaling moeten verkleinen.



