Rotterdammer krijgt 7 jaar cel voor schieten met hagelgeweer

Een 21-jarige man uit Rotterdam is maandag in hoger beroep tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een poging tot doodslag op een 24-jarige man in Enschede. Justitie had dezelfde straf geëist.

Hij moet het slachtoffer ook 20.000 euro schadevergoeding betalen.



De Rotterdammer schoot begin september 2015 een schot hagel op hem af. Dat gebeurde van dichtbij met een jachtgeweer met afgezaagde loop.



Het slachtoffer werd in zijn rechterzij geraakt door honderden hagelkogels en raakte ernstig gewond. Hij overleefde ternauwernood, maar moet wel verder leven met tientallen loden kogeltjes in zijn lichaam. Die kunnen uiteindelijk een loodvergiftiging veroorzaken.



De Rotterdammer heeft altijd ontkend dat hij op de dag van de schietpartij in Enschede was.