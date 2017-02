Vervolg op populaire Rotterdamse Nijntje uitgekomen

Nijntje

Het begon als een geintje, maar nu is toch alweer de tweede Rotterdamse vertaling van een Nijntje-boekje verschenen. Gerard Cox en Bert Nicodem voorzagen afgelopen herfst al een verhaal van Nijntje van typisch Rotterdamse woorden.

Dit keer vertaalden ze 'Nijntje in de dierentuin'.



"Er is natuurlijk maar één dierentuin en dat is de diergaarde", zegt Gerard Cox. En zo verscheen afgelopen weekend Nijntje in de diergaarde 'opse rotjeknors'.



Samen met Nicodem zocht Cox naar de meest authentieke woorden en uitdrukkingen uit het Rotterdamse dialect. Voor de olifant leverde dat bijvoorbeeld de volgende tekst op:



Toen zage ze een olifant die bietste met z’n slurf. Nijn zei: hier is een stukkie brood

steek dat maar in je murf.



Het eerste Rotterdamse boekje van Nijntje was vorig jaar meteen een groot succes.



Binnen een maand na verschijning waren er al 8.000 van verkocht.