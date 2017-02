Sparta wil onderzoek naar gedrag Ajax-stewards

Voetbalclub Sparta vraagt de aanklager van de KNVB onderzoek te doen naar mogelijke mishandelingen na Ajax - Sparta. Supporters en stewards van de Rotterdamse club zouden na de wedstrijd van zondag klappen hebben gekregen van beveiligers.

''Als we alles bij elkaar pakken, dan vinden we gewoon dat er op dit moment een onderzoek moet komen'', aldus voorzitter Manfred Laros van Sparta.Een woordvoerder van Ajax zegt tegen AT5 op de hoogte te zijn van de confrontatie. ''Een steward van Sparta zou een steward van de Arena hebben geslagen. De Sparta-steward is aangehouden, ook is er nog een supporter van Sparta opgepakt.''De Rotterdamse fans mochten na de wedstrijd niet gelijk het uitvak verlaten. Beveiligers zouden daarbij supporters hebben geslagen , volgens de Spartanen zonder aanleiding. Ook een steward heeft meerdere klappen gehad van de beveiligers."Er werd wat geduwd en afgeteld, van tien naar nul", zegt Peter van der Zwan van de supportersvereniging over de jolige sfeer die door het wachten ontstond. "Vanuit het niets kwamen er beveiligers het vak binnen, die begonnen te meppen."Van der Zwan zelf werd bij de keel gegrepen en tegen een muur gezet. "Er waren ook gillende vrouwen en kinderen. Een bizarre situatie. In de bus naar huis waren sommige mensen woedend, anderen zaten te huilen."Volgens Van der Zwan hebben andere clubs ook negatieve ervaringen met de beveiligers van Ajax. "Cambuur, De Graafschap, Go Ahead Eagles, onze stadsgenoten, noem maar op."