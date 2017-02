7-jarige Caitlynn is heldin van IJsselmonde

Caitlynn met haar moeder Melissa

Ze twijfelde geen moment toen ze zag dat de 3-jarige Cenny de sloot in viel. Caitlynn van der Voort (7) sprong het jongetje achterna en redde hem uit het ijskoude water. Dit gebeurde zondagmiddag in de Menanderstraat in Rotterdam-IJsselmonde.

Caitlynn en Cenny waren buiten in de sneeuw aan het spelen. Het ventje wilde daarbij zijn emmertje vullen met water. En dat besloot hij dus in de sloot te doen.

Cenny viel voorover in het water en bleef er op zijn buik in liggen. "Ik ben erin gegaan en heb Cenny bij zijn buik gepakt", vertelt de heldin zelf alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.



Drijfnat

Caitlynns moeder Melissa zag de twee uiteindelijk drijfnat voor de deur staan en heeft de kinderen onder een warme douche gezet. Het meisje wordt door de buurt inmiddels ‘De held van IJsselmonde’ genoemd.

Moeder Melissa is bijzonder trots. "Het is gewoon hartstikke stoer van haar!" Het jongetje is geschrokken, maar maakt het verder goed.