Groen licht voor huisvesten statushouders in Ridderkerk

Ridderkerk huisvest twaalf vluchtelingen met een verblijfsvergunning in een voormalig schoolgebouw aan de Windmolen. Een onafhankelijke commissie van de gemeente heeft de ruim tachtig bezwaren tegen de opvang ongegrond verklaard.

De bewoners hadden bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van de school tot woonverblijf. Ze zijn bang voor overlast door de vluchtelingen.Maar volgens de commissie ging het bij het verlenen van de omgevingsvergunning alleen over de vraag of het oude schoolpand verbouwd zou kunnen worden tot woonruimte. Alle bezwaren over de veiligheid voor de buurt zijn daarom afgewezen.Het schoolgebouw gaat vijf jaar dienen als verblijfplaats voor de vluchtelingen. De verbouwing van het pand begint over twee maanden.Eerder werd door de gemeente voorlopig afgezien van het plaatsen van woonunits bij het Prunusplantsoen.Daar zouden in totaal 36 woonruimtes voor statushouders komen, maar die bleken uiteindelijk niet nodig te zijn als gevolg van de afname van het aantal vluchtelingen naar Nederland.