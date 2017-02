André van Duin pakt babbeltrucs aan

André van Duin gaat de strijd aan met daders van babbeltrucs. Van Duin is sinds maandag het boegbeeld van een politiecampagne tegen deze vorm van oplichting.

In de regio Rotterdam worden ieder jaar zo'n tweehonderd ouderen slachtoffer van een babbeltruc. Het gaat dan om mensen die aangifte doen. De politie vermoedt dat het aantal in de praktijk nog hoger ligt. Veel mensen schamen zich voor wat hen overkomen is.



De politie Rotterdam is daarom een campagne begonnen. André van Duin is als bekende Rotterdammer aangetrokken om de aandacht op het probleem te vestigen. Andere politieregio's zullen de campagne overnemen.



Het gaat om informatie op social media en in tijdschriften. Ook zullen complexen waar veel senioren wonen door agenten worden aangedaan om voorlichting te geven.