Drenthe: 'Geen spijt van dingen die ik heb gedaan'

Royston Drenthe op Radio Rijnmond

Royston Drenthe had nooit gedacht al op 29-jarige leeftijd een punt te zetten achter zijn voetbalcarrière. Zijn beslissing om te stoppen kwam dan ook als een verrassing, maar voor hemzelf was het boek al een tijd gesloten. "Mijn ambities in de muziek zijn te groot om het nog te combineren", zegt Drenthe.

Onder de naam Roya2Faces gaat de voormalig speler van onder andere Feyenoord en Real Madrid zich volledig richten op een toekomst als rapper. "Ik heb nog aantrekkelijke aanbiedingen gekregen, maar dit was het gewoon. Ik ben blij dat ik voor mezelf de knoop heb doorgehakt", vervolgt de Rotterdammer in een uitgebreid interview met RTV Rijnmond.



Geen spijt

Ondanks zijn vroege afscheid zal voetbal altijd een passie blijven voor Drenthe. "Het leukste is zelf spelen, maar er waren te veel randzaken die mij uit de tent lokten. Daardoor heb ik bepaalde dingen gedaan die anderen misschien niet zouden doen. Nu hoef ik daar niet meer aan te denken. Al heb ik geen spijt van bepaalde dingen die ik heb gedaan."



De eenmalig international speelde bijna vijftig wedstrijden voor het grote Real Madrid. "Kampioen worden van Spanje is één van mijn hoogtepunten, maar qua voetbal en sfeer heb ik mijn mooiste tijd bij Everton beleefd. Dat hevige met die supporters dicht op het veld. Daar zag ik weer een stukje Feyenoord terug komen."



Niet klagen

"Al met al kijk ik met een gerust hart terug op mijn carrière. Ik heb mooie tijden en zware tijden meegemaakt. Issues met betalingen zijn bij veel clubs voor gekomen, maar ik mag echt niet klagen. Ik kan altijd zeggen dat ik op 20-jarige leeftijd bij Real Madrid heb gevoetbald", aldus Drenthe.



Drenthe doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2006 zijn debuut in de Rotterdamse hoofdmacht. Daarna droeg hij de shirts van Real Madrid, Hercules Alicante, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Erciyesspor en zijn laatste club Baniyas.