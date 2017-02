Rode kaart Gustafson bij winnend Feyenoord 2

Simon Gustafson - Foto: Ronald Bonestroo (ANP)

Na de straf die Michiel Kramer kreeg van Feyenoord heeft een andere reservespeler van de Rotterdamse club zich eveneens niet van zijn beste kant laten zien. In de competitiewedstrijd van Feyenoord 2 bij sc Heerenveen 2 pakte Simon Gustafson maandag na een half uur spelen een rode kaart wegens natrappen.

Gustafson zal komende zondag normaliter geschorst zijn voor de wedstrijd van het eerste van Feyenoord uit tegen ADO Den Haag; mits de Rotterdammers de prent van de Zweedse middenvelder gaan aanvechten bij de KNVB.



Feyenoord 2 won het duel in Friesland met 2-1 door goals van Marko Vejinovic en Bilal Basacikoglu. Kenneth Vermeer verdedigde het doel van de reserves en Dylan Vente verving Kramer in de spits. Door de zege neemt Feyenoord de koppositie in poule A van de reservecompetitie over van sc Heerenveen.



De reserves van Excelsior wisten maandag ook te winnen. Op bezoek in Kerkrade werd met 3-0 gewonnen bij Roda JC 2. Elson Brito, Kevin Vermeulen en Bjorn Wagenaar scoorden voor de Kralingers.