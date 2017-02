Kacheltjes voor Woonstadhuurders met uitgevallen verwarming

Een bewoonster krijgt een kacheltje

Woningcorporatie Woonstad heeft maandagavond tientallen kacheltjes uitgedeeld in het Justus van Effencomplex in Rotterdam-West. Bewoners van zo'n 25 woningen zitten al sinds vrijdag in de kou.

''Er zijn vijftig kachels besteld. Ik hoop dat het er genoeg zijn en zo niet dan zullen er meer bij moeten komen. Het is een klein kacheltje, maar met 2000 watt wel eentje die wat verlichting geeft'', aldus Marc Lansink van Woonstad.



Het complex van Woonstad is in 2012 compleet gerenoveerd, maar sindsdien zijn er telkens problemen met het verwarmingssysteem.



Er zijn volgens Lansink meerdere oorzaken: ''Er is een centrale installatie met een warmte/koude-opslag in de grond. Dat systeem functioneert niet helemaal en dan hebben we nog vraagtekens bij de verbinding naar de woning. Sommige woningen aan het einde van een lijn krijgen wellicht niet alle warmte.''



Woonstad stuurt nog deze week een nieuwsbrief aan de bewoners. Begin maart volgt een bewonersbijeenkomst.