Politie arresteert agressieve Rotterdammer met taser

De proef met de taser bij de Rotterdamse politie heeft een eerste succesje opgeleverd. Een agressieve Rotterdammer kon worden aangehouden, nadat hij met een kapmes liep te zwaaien.

De vrouw van de man belde afgelopen weekend in paniek het alarmnummer van de politie toen haar man haar met het mes bedreigde. Ze wist zichzelf in veiligheid te brengen door zich op te sluiten in het toilet.



Agenten reden met spoed naar de woning aan de Groenezoom en gingen het huis binnen. De man weigerde het kapmes neer te leggen. Daarop kwam de hondengeleider van de politie aan. Deze speciale agenten met politiehonden hebben sinds kort bij wijze van proef tasers bij zich.



De agent richtte de taser op de man en activeerde op het wapen een licht- en geluidsignaal. Daarvan schrok de man zo erg, dat hij het mes liet vallen en zich overgaf.