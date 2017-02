Celstraf geëist voor handel in anabolen

Een partij pillen (archief)

Tegen twee mannen uit Spijkenisse zijn maandag celstraffen tot twee jaar geëist. Volgens het Openbaar Ministerie waren ze betrokken bij een xtc-laboratorium en bij grootschalige handel in anabole steroïden en kalmerende medicijnen. Ook staan ze terecht voor het witwassen van de opbrengsten uit die activiteiten.

Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek één van de twee, een 32-jarige man, op grote schaal verboden geneesmiddelen te verkopen aan mensen die hem via sportscholen en websites wisten te vinden.



Toen de politie in Hoogvliet toevallig op een fabriekje voor anabolen, medicijnen en xtc stuitte bleek er een verband met de 32-jarige en een vriend (35 jaar). De twee hadden een handeltje waarbij mensen via website of sms bestellingen konden doen en geld moesten opsturen of overmaken.



Beide mannen zijn op 11 mei 2015 gearresteerd, hebben een half jaar in voorarrest gezeten en zijn daarna vrijgelaten. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam.