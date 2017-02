Berdych gehavend naar tweede ronde WTT

Tomáš Berdych in Ahoy - Foto: Koen Suyk (ANP)

Tomáš Berdych heeft zich verzekerd van deelname aan de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De als vierde geplaatste Tsjech ontdeed zich maandag in twee sets van Marius Copil uit Roemenië: 7-6 (3), 6-4.

Het ging niet gemakkelijk voor de oud-winnaar van het ATP-toernooi in Ahoy. In het slot van de eerste set kreeg Berdych last van zijn been, maar desondanks trok hij in de tiebreak aan het langste eind. Ook in de tweede set hield de nummer dertien van de wereld zich staande.



De laatste avondpartij van het ABN AMRO World Tennis Tournament op maandag gaat tussen Denis Istomin en Aljaz Bedene.